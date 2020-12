POL-BI: Unfall mit verletzter Radfahrerin, Verursacher flüchtig

Polizei Bielefeld

Ku /Bielefeld Mitte, Schildescher Straße / Ernst-Rein-Straße Am Montagabend gegen 16:45 Uhr ereignete sich im sogenannten "Stadtwerkekreisel" an der Schildescher Straße ein Unfall unter Beteiligung einer Fahrradfahrerin. Die 57jährige Bielefelderin fuhr aus Rtg. Bahnhof kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei fuhr ein weißer PKW an ihr vorbei und streifte die Radfahrerin. Diese kam zu Fall und wurde bei dem Sturz verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der beteiligte PKW-Fahrer entfernte sich mitr einem weißen PKW (Weiteres nicht bekannt) vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach ersten Angaben der Radfahrerin steht zu vermuten, dass sich das Fahrzeug über die Ernst-Rein-Straße in Richtung Meller Straße entfernte. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0521-545 0 beim sachbearbeitenden Verkehrskommissariat zu melden.

