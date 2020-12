Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Drogeriefilialen an einem Tag bestohlen - Duo geht in Haft

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede- Sennestadt- Hillegossen-

Ein Drogeriemitarbeiter entlarvte am Freitag, 04.12.2020, zwei Ladenddiebe, die gemeinsam im Geschäft Kosmetikartikel stahlen. Er warnte andere Filialen über das Duo. In einem Drogeriemarkt konnten die Täter daraufhin auf frischer Tat ertappt werden. Sie ging in Untersuchungshaft.

Gegen 15:10 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Drogerie an der Hauptstraße ein nahezu leergeräumtes Verkaufsregal. Anhand der Videoaufzeichnung erkannte er das Ladendieb-Duo - eine Frau, die die Ware aus dem Regal nahm und schließlich in eine Tasche verstaute während ihr Begleiter sie bei der Tat abschirmte. Das Paar verließ die Filiale ohne zu zahlen und entkam. Nach der Entdeckung des Ladendiebstahls informierte der Mitarbeiter die anderen Filialen.

Aufgrund des Hinweises stellte eine Mitarbeiterin in der Filiale an der Hansestraße gegen 16:15 Uhr fest, dass dort vergleichbare Drogerieartikel entwendet worden waren.

Um 16:45 Uhr fiel das Diebes-Paar in der Drogeriefiliale an der Detmolder Straße auf. Mitarbeiter des Geschäftes benachrichtigten die Polizei, während die Täter damit beschäftigt waren, diverse Kosmetikartikel in die Tasche zu stecken. Als sie ohne zu bezahlen das Geschäft verließen, erwarteten sie am Ausgang bereits Streifenpolizisten. In der Tasche der Frau fanden die Beamten Kosmetikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro. Zusammen mit der Beute aus den zwei anderen Märkten beläuft sich die Höhe der Beute im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizeibeamten nahmen das Paar, eine 49-Jährige und ein 54-Jähriger mit polnischen Staatsangehörigkeiten, vorläufig fest. Beide sind bereits durch Diebstähle in verschiedenen Städten NRWs aufgefallen. Kriminalbeamte führten die beiden Tatverdächtigen am Samstag, 05.12.2020, der Richterin vor, die Untersuchungshaft anordnete.

