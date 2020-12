Polizei Bielefeld

POL-BI: Parfum-Dieb geht in Untersuchungshaft

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Ein Ladendieb zog am Samstag, 06.12.2020, in einem Geschäft an der Bahnhofstraße ein Messer, um einen Ladendetektiv auf Distanz zu halten. Per Telefon wies der Detektiv Polizeibeamten den Weg zu einem Parkhaus, wo der Verdächtige seine Beute verstecken wollte.

In der Filiale eines Drogeriemarkts, in Nähe der Arndtstraße, sprach der Kaufhausdetektiv gegen 11:00 Uhr einen Mann an, der das Geschäft mit einem unbezahlten Artikel verlassen wollte. Dieser hatte ein Parfum im Wert von circa 50 Euro gestohlen und zog plötzlich ein Taschenmesser.

Der Detektiv reagierte besonnen und hielt Abstand zu dem Dieb. Er informierte die Einsatzleitstelle der Polizei und nahm die Verfolgung über die Bahnhofstraße bis zum Parkhaus an der Nahariyastraße auf. Dort nahmen Streifenbeamte den flüchtigen 55-jährigen Ladendieb fest.

Im Anschluss an die Ermittlungen der Kriminalpolizei beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl gegen den griechischen Staatsangehörigen. Ein Richter des Amtsgerichts entschied auf Untersuchungshaft für den polizeibekannten 55-jährigen Ladendieb ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

