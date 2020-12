POL-BI: Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einer Schussabgabe in der Bielefelder Innenstadt.

Polizei Bielefeld

Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einer Schussabgabe in der Bielefelder Innenstadt.

Bielefeld

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 06.12.2020, schoss ein bisher unbekannter Täter an der Hagenbruchstraße auf einen 38-jährigen Detmolder und verletzte ihn am Bein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es an der Hagenbruchstraße gegen 01:15 Uhr zu einer Schussabgabe auf einen 38-jährigen, polizeibekannten Mann mit bosnischer Staatsangehörigkeit. Dieser trug nicht lebensgefährliche Verletzungen am Bein davon. Der 38-Jährige äußerte den Beamten gegenüber keine Angaben zum Täter machen zu können.

Die Polizei richtete daraufhin die Mordkommission "Hagenbruch" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Bernd Kauschke ein. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Tathergang und Motiv sind Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Hinweise zu der Tat nehmen die Ermittler der Mordkommission unter der 0521-5450 entgegen.

