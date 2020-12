Polizei Bielefeld

POL-BI: Onlineveranstaltung - Facebook-Livestream "Online einkaufen, aber sicher"

BielefeldBielefeld (ots)

DS / Bielefeld. Am Mittwoch, den 09.12.2020, zwischen 18:00 bis 19:00 Uhr lädt die Polizei Bielefeld zusammen mit der Verbraucherzentrale NRW zu einem Livestream über die Facebook-Seite der Bielefelder Polizei (https://www.facebook.com/polizei.nrw.bi) ein. Anwesend sein werden Ansprechpartner aus dem Kriminalkommissariat 34 (Kriminalprävention und Opferschutz) dem Kriminalkommissariat 13, dessen Schwerpunkt auf Betrugsdelikten liegt und der Verbraucherzentrale NRW.

Gerade zur Vorweihnachtszeit soll die präventive Onlineveranstaltung Bürgerinnen und Bürgern helfen, Betrügereien und Täuschungen beim Onlinekauf kompetent zu umgehen. Dabei können Nutzerinnen und Nutzer auch Fragen live per Chat an die Experten stellen oder Erfahrungen teilen. Zuschauer ohne Facebook-Account können ihre Fragen und Erfahrungen alternativ an die E-Mail-Adresse kpo.bielefeld@polizei.nrw.de senden. Die Onlineveranstaltung kann auch ohne Facebook-Account auf der Facebook-Seite der Polizei Bielefeld verfolgt werden.

Die Themen der Veranstaltung gehen über das Erkennen von schwarzen Schafen unter den Onlineshops, dem sicheren Bestell- und Bezahlprozess, Rechte von Verbrauchern beim Onlinekauf bis zu Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen und Verbrauchertäuschungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell