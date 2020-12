Polizei Bielefeld

POL-BI: Rangelei mit aufgebrachtem Kunden

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - In einer Kfz-Prüfstation an der Eckendorfer Straße waren am Donnerstagnachmittag, 03.12.2020, ein Kunde und ein Mitarbeiter in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Ein Zeuge beobachtete die Situation, an deren Ende Polizeibeamte zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufnahmen.

Gegen 17:15 Uhr befand sich der 52-jährige Kfz-Prüfer in einem Gespräch mit einem anwesenden Kunden, als ein weiterer Kunde die Geschäftsräume in Nähe der Feldstraße betrat. Der Mann verlangte, sofort bedient zu werden. Auf die Bitte des Mitarbeiters um ein wenig Geduld, reagierte er aggressiv und ging auf den 52-Jährigen zu, der sich hinter einem Tresen aufhielt.

Ein Hin- und Herschieben zwischen den beiden Männern endete in einer Rangelei in Bodenlage. Dabei stieß der Kunde beleidigende Worte aus. Der Zeuge versuchte die Männer zu trennen, so dass die Rangelei schließlich endete.

Bei der Anzeigenaufnahme bestätigte der Zeuge die Angaben des Mitarbeiters, der sich leicht verletzte, aber zunächst nicht medizinisch versorgt werden musste. Der aufgebrachte 57-jährige Bielefelder erstatte seinerseits Anzeige. Weil er angab auch leicht verletzt worden zu sein, fuhren ihn Rettungssanitäter in die Ambulanz eines Krankenhauses.

