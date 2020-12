Polizei Bielefeld

POL-BI: Besonnene Polizisten entwaffnen Mann an Tankstelle

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Am Donnerstagabend, 03.12.2020, wurde die Bielefelder Polizei über eine Person informiert, die mit Sturmhaube und schwarzen Handschuhen bekleidet einen Tankstellenbereich ausspähte. Die Polizeibeamten trafen einen 58-jährigen Bielefelder an, entwaffneten diesen und nahmen ihn fest.

Gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge eine verdächtige Person, die sich an einer Tankstelle an der Herforder Straße, Höhe Am Wellbach, aufhalten würde. Vor Ort konnten die alarmierten Polizisten den beschriebenen Verdächtigen antreffen. Sie beobachten im Dunkeln, dass er unter seiner Jacke eine Langwaffe versteckte. Hinter einer Gebäudeecke stehend beobachtete er fortwährend den Eingang der Tankstelle.

Als sich die Polizeibeamten der verdächtigen Person näherten und zu erkennen gaben, zog der Mann die Langwaffe hervor und nahm sie in die Hand. Der überraschte Mann ließ sein Gewehr sofort fallen, als er von den besonnenen Polizisten unter Vorhalt der Dienstwaffe dazu aufgefordert wurde. Auch der Anweisung sich auf den Boden zu legen, kam er umgehend nach und konnte daraufhin ohne Gegenwehr fixiert werden. Die Polizeibeamten erkannten, dass es sich bei dem mitgeführten Gewehr um eine Anscheinswaffe handelte.

Für das Tragen der Sturmhaube und das Mitführen der Anscheinswaffe hatte der 58-Jährige eine eigene Erklärung. Nach dieser wollte er die Tankstelle nicht überfallen.

Die Beamten ermittelten, dass gegen den polizeibekannten Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, da er Gerichtsverfahren ferngeblieben war und nahmen den Tatverdächtigen fest.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell