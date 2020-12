Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher Intensivtäter gefasst

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Einbrecher stieg in der Nacht von Sonntag auf Montag, 07.12.2020, in eine Gaststätte an der Herforder Straße, in der Nähe der Nahariyastraße, ein. Anhand von Videoaufnahmen erkannte das Opfer den Einbrecher, der ihm vom Sehen bekannt war. Zeugen erblickten den Verdächtigen später am Willy-Brandt-Platz und benachrichtigten die Polizei, die den Einbrecher festnahm.

Ein zunächst Unbekannter stieg gegen 00:05 Uhr in eine Gaststätte an der Herforder Straße ein. Er durchsuchte einen Schrank und den Tresen und verließ anschließend mit zwei erbeuteten Handys den Tatort.

Zu Beginn der Geschäftszeit am Montagmorgen stellte der Geschäftsführer den Einbruch fest. Auf den Videoaufnahmen sah der Bielefelder den Einbrecher die Räume durchsuchen. Er erkannte den Jugendlichen und benachrichtigte Freunde über die Tat und den Tatverdacht.

Die Bekannten des Geschäftsführers entdeckten den Tatverdächtigen zu einem späteren Zeitpunkt an der Herbert-Hinnendahl-Straße und verfolgten ihn bis zu einem Kiosk am Willy-Brandt-Platz. Hier hielten die Zeugen den Verdächtigen fest und informierten das Opfer und die Polizei.

Polizisten nahmen den 16-jährigen Einbrecher im Beisein des Geschäftsführers fest. Der Jugendliche ist bereits polizeilich als Intensivtäter bekannt. Er gestand dem Opfer, die Beute bereits verkauft zu haben.

Beamte des Kriminalkommissariats 15 ermittelten zu diesem Zeitpunkt gegen den Jugendlichen in sieben Strafverfahren, unter anderem in einen Fall wegen Körperverletzung.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4671316

Die Kriminalbeamten führten den jugendlichen Intensivtäter am Dienstag, 08.12.2020, der Richterin vor, die einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell