Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Hinweis auf Maskenpflicht: Schlag kassiert

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Linienbus hat ein Fahrgast am Dienstagabend, 04.08.2020, einen Jugendlichen auf seine fehlende Gesichtsmaske angesprochen. Daraufhin wurde sein junger Begleiter handgreiflich und gab dem couragierten Bielefelder eine Ohrfeige.

Der 26-jährige Bielefelder benutzte gegen 21:45 Uhr einen Linienbus auf der Arthur-Ladebeck-Straße in Richtung Brackwede. Etwa in Höhe des Adenauer Platzes wies er einen Jugendlichen auf die bestehende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln hin.

Der Angesprochene reagierte mit seinem Begleiter verbal sehr ausfallend. Dabei schlug der zweite Jugendliche - der eine Maske trug - dem 26-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht.

Als der junge Mann ankündigte die Polizei zu verständigen, verließ das Duo an der Haltestelle Bethel den Bus und lief auf der Artur-Ladebeck-Straße davon.

Der junge Mann erstattete Anzeige wegen Körperverletzung und beschrieb die beiden Jugendlichen:

Beide sollen etwa 16 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen besitzen.

Der Jugendliche ohne Maske hatte gegelte Haare. Er trug eine goldene Halskette, ein schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift, eine schwarze Nike-Jogginghose und eine braune Louis-Vuitton-Umhängetasche.

Der zweite Jugendliche trug ein weißes Hemd.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell