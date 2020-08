Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy am Steuer - 10 Jahre ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Nach einem Handyverstoß versuchte ein PKW-Fahrer am Montag, 03.08.2020, an der Stadtheider Straße sich mit einem fremden Führerschein auszuweisen. Er fuhr unter Drogen und ohne Führerschein.

Ein BMW-Fahrer befuhr gegen 14:10 Uhr die Stadtheider Straße in Richtung Herforder Straße und hielt dort auf dem Geradeausfahrstreifen vor der roten Ampel an. Er hielt das Handy in der Hand und schaute auf das Display, als ein Motorradpolizist links neben ihn fuhr, um über den Linksabbiegerfahrstreifen auf die Herforder Straße abzubiegen.

Der Beamte bemerkte den Handy-Verstoß und sprach den BMW-Fahrer an. Im Laufe der folgenden Kontrolle des 28-jährigen Güterslohers händigte dieser dem Polizisten den Führerschein eines nahen Angehörigen aus. Der BMW-Fahrer äußerte, nur kurz telefoniert zu haben und unterschrieb diese Aussage mit seinem richtigen Namen. Als der Polizist dem Gütersloher die missbräuchliche Nutzung des Führerscheins vorhielt, stritt er dies ab und verwickelte sich in Widersprüche. Schließlich gab er zu, bereits seit circa 10 Jahren keinen Führerschein mehr zu besitzen und vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogen-Test verlief positiv und ein Arzt entnahm dem 28-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

