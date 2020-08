Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner verfolgt Einbrecher

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Dorotheenstraße bemerkte ein Bielefelder am Montagabend, 03.08.2020, zunächst Geräusche und anschließend einen fremden Mann in seinem Keller.

Gegen 20:10 Uhr vernahm der 50-jährige Anwohner ungewöhnliche Geräusche aus dem Kellerbereich des Einfamilienhauses. Als er nachschaute, traf er auf einen Mann, der einen Fahrradschlüssel aus dem Haushalt in der Hand hielt.

Der Einbrecher folgte der Aufforderung des 50-Jährigen, den Keller zu verlassen und nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Als der Anwohner den Unbekannten aufhielt, entwickelte sich eine kurze Rangelei. Der Einbrecher konnte sich befreien und lief in Richtung der Große-Kurfürsten-Straße.

Noch während der 50-Jährige den ungebetenen Gast verfolgte, wählte er den Polizeinotruf 110 und gab seinen Standort durch. Streifenbeamte nahmen den 33-jährigen Bielefelder an der Arndtstraße fest. Der betrunkene Tatverdächtige soll diverse Gegenstände aus dem Keller gestohlen haben und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell