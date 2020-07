Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Samstag den 25.07.2020

Ennepetal (ots)

Um 09:20 Uhr wurde die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges in die Hinnenbergerstr. alarmiert. Vor Ort angekommen, unterstützten die Einsatzkräfte die Besatzungen des Notarzteinsatzfahrzeuges und des Rettungswagens bei der Versorgung eines Notfallpatienten. Der Einsatz endete um 09:58 Uhr.

Um 15:40 Uhr rückten Das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter zu einer Person in Notlage in die Voerderstr. aus. Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig die Wohnungseingangstür öffnen. Durch ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss gelangten die Einsatzkräfte in die Wohnung, führten eine Erstversorgung durch, und unterstützten anschließend die Besatzung des Rettungswagen beim Transport der Patientin zum Fahrzeug. Der Einsatz endete um 16:08 Uhr.

Zu einem gemeldeten Gasgeruch wurden die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache und des Löschzugs Milspe/Altenvoerde um 21:44 Uhr in die Mittelstr. gerufen.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Haus verlassen. Durch die Feuerwehr wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut.Ein Trupp bestehend aus 2 Einsatzkräften, ging zur Erkundung mit einem Mehrgasmessgerät ins Gebäude. Ein weiterer Trupp stand zur Sicherheit bereit.

Im Gebäude konnte eine Camping Gaskartusche als Quelle ausfindig gemacht werden.

Der Behälter wurde ins freie gebracht und das Gebäude durch einen Mitarbeiter der AVU mit einem Messgerät nochmal kontrolliert. Anschließend konnten alle Bewohner wieder unverletzt zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren 16 Kräfte der Feuerwehr Ennepetal, ein Rettungswagen des Ennepe-Ruhr-Kreises, die Polizei und die AVU.

Der Einsatz endete um 22:18 Uhr.

