Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, gestohlene Motorsägen, Enkeltrick

Aalen (ots)

Michelfeld: Unfall in Kreisverkehr

Ein 65-jähriger Jeep-Fahre wollte am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr in einen Kreisverkehr in der Straße Im Buchhorn. Dabei kollidierte er im Kreisverkehr mit einer 20-jährigen Ford-Fahrerin. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Oberrot: Motorsägen entwendet

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstag dem 26.01.2021 und dem vergangenen Samstag Zugang zu einer Garage in der Kaffeebergstraße. Dort entwendete er zwei Motorsägen mit einem Wert im dreistelligen Bereich. Der Polizeiposten Mainhardt bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Zeugenhinweise.

Braunsbach: Enkeltrickbetrüger machen Beute

Eine Rentnerin aus Braunsbach wurde am Dienstagnachmittag das Opfer von Enkeltrickbetrügern. Eine kriminelle Anruferin gab sich als Freundin des Enkels der Dame aus und gab vor, dass sie dringend Geld benötige. Sie konnte die Rentnerin von ihrem Notstand überzeugen und bewegte diese dazu eine Geldsumme in unteren fünfstelligen Bereich an die Betrüger zu übergeben. Erst als die Geschädigte tatsächlich bei der Freundin des Enkels anrief, wurde der Betrug bekannt. Die Polizei warnt erneut vor den Betrügern, die sich am Telefon als Verwandte oder enge Bekannte ausgeben um bei ihren Opfern um Geld zu bitten.

Übergeben Sie daher niemals Geld an unbekannte Personen und bleiben Sie am Telefon misstrauisch. Erfragen Sie Dinge die nur ihre tatsächlichen Angehörigen wissen können und besprechen Sie die Herausgabe von Geld oder Wertsachen vorher mit anderen Verwandten oder nahestehenden Personen. Im Zweifelsfall legen Sie auf und rufen bei ihren Angehörigen oder Bekannten selbst an.

Weitere Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

