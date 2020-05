Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (13. Mai 2020) haben Unbekannte drei Altkleidercontainer am Johannesplatz in Brand gesetzt. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 2:35 Uhr bemerkte ein Zeuge die in Vollbrand stehenden Container. Davor lagen mehrere Kleidungsstücke, die ebenfalls in Flammen standen. Er informierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte.

Nach ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Sie bittet um Hinweise unter 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (225)

