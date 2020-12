POL-REK: 201204-2: Handtasche aus Rollator gestohlen - Brühl

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Zwei junge Frauen haben am Donnerstag (03. Dezember) eine 89-jährige Seniorin bestohlen.

Die Seniorin befand sich gegen 18:45 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Heimweg. Kurz bevor sie an ihrem Wohnhaus ankam, überholten sie zwei junge Frauen, die sich anschließend jedoch wieder hinter die Seniorin zurückfallen ließen. Als die 89-Jährige an ihrem Haus in der Mühlenstraße ankam und die Haustür aufsperren wollte, nahmen die beiden Frauen in einem kurzen, unbeobachteten Moment die Handtasche aus dem Rollator und liefen davon. Die beiden Diebinnen waren etwa 20 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Eine Frau trug ein auffälliges glitzerndes Oberteil. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

