POL-REK: 201203-5: Festnahme nach Wohnungseinbruch - Kerpen

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (02. Dezember) einen 49-jährigen Einbrecher vorläufig festgenommen.

Als der 57-jährige Bewohner einer Wohnung in der Ursfelder Straße nach seiner Spätschicht gegen 21:45 Uhr nach Hause kam, stellte er zu seiner Verwunderung fest, dass Licht in seiner Wohnung brannte. Zudem sah er, dass die Haustür offenstand. Beim Blick in die Wohnung entdeckte er einen ihm unbekannten Mann, woraufhin er umgehend die Polizei alarmierte. Die Beamten waren in Kürze am Tatort und nahmen einen 49-jährigen Mann, der sich immer noch in der Wohnung befand, vorläufig fest. Da ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest beim Tatverdächtigen positiv war, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an. Den 49-Jährigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, erwartet nun ein Strafverfahren. (nh)

