Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201203-4: Einbruch in Garage bemerkt - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (37) sah eine Gruppe Verdächtiger auf seinem Grundstück und wählte unverzüglich den Notruf 110 der Polizei.

Um 02:30 Uhr ist der Zeuge am Donnerstagmorgen (03. Dezember) durch laute Geräusche in der Klosterstraße geweckt worden. In seinem Garten sah er vier oder fünf dunkel gekleidete Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren, die in Richtung Grubenstraße davonliefen. Sofort wählte er den Notruf 110 der Polizei, die wenige Minuten später eintraf. Die Beamten stellten fest, dass die Tür zur Garage gewaltsam geöffnet worden ist. Ob die Täter Beute machten, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 mit ihren Hinweisen an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu wenden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell