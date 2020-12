POL-REK: 201204-1: Alleinunfälle mit glimpflichen Ausgängen - Frechen/Brühl

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Alleinunfälle mit glimpflichen Ausgängen - Frechen/Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Autofahrer kamen von der Fahrbahn ab und wurden beide leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Am Donnerstagmittag (03. Dezember) fuhr ein 20-Jähriger um 12:55 Uhr mit seinem Wagen aus Richtung Frechen-Bachem in Richtung Bonnstraße. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der nach links ausbrach, und sich mehrfach überschlug (Bild). Der 20-Jährige ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Um 20:45 Uhr kam ein 24-Jähriger am Donnerstagabend auf der Comesstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte an der Bahnunterführung zwischen der Max-Ernst-Straße und Franzstraße in Brühl zunächst rechts und in der Folge links gegen ein Geländer. Dabei durchstießen Teile des Geländers die Fahrzeugkarosserie (Bild). Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Am Auto und am Geländer entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Die Ermittlungen der Unfallursachen in beiden Fällen dauern an. Beide Fahrer sind Fahranfänger. Der 24-Jährige hat einen Führerschein auf Probe. Anhaltspunkte für einen Drogen- oder Alkoholkonsum lagen bei der Unfallaufnahme bei beiden Fahrern nicht vor. (bm)

