POL-UL: (GP) Göppingen - Werkzeuge geklaut

Am Montag verschwanden mehrere Werkzeuge auf einer Baustelle.

Ulm (ots)

Der 59-Jährige stellte die Werkzeuge zwischen 9 und 9.30 Uhr auf einer Baustelle in der Bleichstraße ab. Die Werkzeuge befanden sich in Transportkoffern. Dabei handelte es sich um verschiedene Akkumaschinen und diverse Handwerkzeuge. Wer die Werkzeugkoffer mitnahm ist nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

