POL-UL: (GP) Süßen - Motorrad gestohlen

Aus einer Garage in Süßen entwendete ein Unbekannter von Sonntag auf Montag ein Motocross Motorrad

Ulm (ots)

Das Motorrad stand in einer Garage in der Straße Rotes Bergle. Der Unbekannte hebelte das Garagentor in den Nachtstunden auf. Dort stand die KTM. Der Unbekannte musste die Motocross Maschine wegschieben, da diese nicht fahrbereit war. Der Polizeiposten Süßen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

