Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Gussenstadt brach am Montag ein Feuer aus.

Gegen 16.15 Uhr rückten Einsatz- und Rettungskräfte zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen aus. In einer Halle lagerte Heu und mehrere Maschinen. Dort brach ein Feuer aus. Der Feuerwehr gelang es schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen und verhinderte eine Ausbreitung. Bei dem Feuer wurden mehrere Maschinen und Heu zerstört. An der Halle selbst entstand geringerer Sachschaden. Warum das Feuer ausbrach ist noch nicht klar. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine technische Ursache für den Brand verantwortlich sein. Drei Bewohner des Anwesens kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

