Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl eines Anhängers

Zwischen Freitag, den 23.Oktober 2020, gegen 10.00 Uhr und Montag, den 26.Oktober 2020, um 10.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen ungesicherten KFZ-Anhänger der Marke Siemer. Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt in der Industriestraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel.:05491-999360) entgegen.

Lohne- Einbruch in Restaurant

Zwischen Montag, den 26.Oktober 2020, gegen 22.00 Uhr und Dienstag, den 27.Oktober 2020, um 04.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Restaurant an der Keetstraße ein und entwendeten aus einem dortigen Spielautomaten Bargeld in zurzeit unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel.:04442-808460) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, den 23.Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr und Samstag, den 24.Oktober 2020, gegen 09.15 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter die Fahrertür eines PKW, Skoda Fabia. Der Skoda stand zur Tatzeit im Döller Damm. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbeck (Tel.: 04445-950470) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 27.Oktober 2020, gegen 06.54 Uhr wollte eine 48-jährige Holdorferin mit ihrem PKW, Renault von der Grundstückszufahrt der Clemens-August-Klinik nach links auf die Straße "Wahlde" einbiegen. Hierbei übersah sie einen 18-jährigen Dammer, der mit seinem Kleinkraftrad die Straße "Wahlde" in Richtung Neuenkirchen befuhr und kollidiert mit diesem. Der 18-jährige wird durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Dinklage- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 27.Oktober 2020, gegen 09.27 Uhr befuhr eine 68-jähriger Dinklagerin mit ihrem PKW, Opel die Straße "Schlaops Padd" und wollte nach rechts in die Ostendorfstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine bevorrechtigte, 62-jährige aus Dinklage, die mit ihrem Pedelec den Fahrradweg der Ostendorfstraße in Richtung Lange Straße befuhr und kollidiert mit dieser. Die Pedelec-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

