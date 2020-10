Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Diebstahl eines Anhängers mit aufgeladenem Bagger

Zwischen Sonntag, den 25.Oktober 2020, gegen 13.00 Uhr und Montag, den 26.Oktober 2020, um 12.40 Uhr kam es in der Europastraße zum Diebstahl eines Anhängers. Der Anhänger der Marke Humbauer war zur Tatzeit mit einem Bagger, Kubota beladen. Bislang unbekannte Täter koppelten den Anhänger vom Zugfahrzeug ab und entwendeten diesen samt aufgeladenem Bagger. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - versuchter Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntag, den 25.Oktober 2020, gegen 13.00 Uhr und Montag, den 26.Oktober 2020, um 16.45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim des Schäferhundvereins in der Straße Am Haferberg einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Bösel- Brand einer Erntemaschine

Am Montag, den 26.Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr kam es in der Vidamer Straße zum Brand eines Feldhäckslers. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es zunächst zu starker Rauchentwicklung bei der Erntemaschine, die dann Feuer fing. Der Brand konnte vom Brandentdecker unter Kontrolle gebracht werden und wurde dann von der freiwilligen Feuerwehr Bösel restlos abgelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

