Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Warnung vor neuer Betrugsmasche, Falsche Bankmitarbeiter

In den letzten Tagen gingen bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta drei Strafanzeigen ein, in denen Menschen um mehrere tausend Euro betrogen worden sind. Die Geschädigten wurden zunächst von einem unbekannten Täter auf dem Telefon angerufen. Hierbei manipulierten sie ihre Anruferkennung, sodass im Display unter Umständen die echte Nummer der Hausbank oder des Beraters angezeigt wurde. Dann gelang es den Tätern durch geschickte Gesprächsführung die Geschädigten zur Herausgabe der Zugangsdaten oder der TAN-Nummern zu bewegen. Häufig wird von technischen Problemen beim Online-Banking oder versuchten Hacker-Angriffen gesprochen. Nach der Herausgabe dieser Daten veranlassten die Täter dann Überweisungen auf fremde Konten. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta warnt vor dieser neuen Betrugsmasche. Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten oder TAN-Nummern am Telefon heraus. Auch Ihre Bank würde hiernach niemals am Telefon fragen. Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, ist Geschwindigkeit gefragt. Häufig kann bei entsprechender Meldung an Polizei und Ihre Hausbank versucht werden unrechtmäßig überwiesenes Geld zurückzuholen.

