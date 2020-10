Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Montag, 26. Oktober 2020, kam es zwischen 07.50 und 08.10 Uhr in der Lessingstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte einen Holzzaun, der an einen Gehweg grenzt, mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Bösel - Aufbruch von Caontainern

Zwischen Samstag, 24. Oktober 2020, 12.45 Uhr und Montag, 26. Oktober 2020, 07.10 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Franz-Meyer-Straße zum Aufbruch von zwei Containern. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte der unbekannte Täter kein Diebesgut. Durch den Aufbruch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-922620) entgegen.

Friesoythe - Corona-Verstoß

Am Montag, 26. Oktober 2020, wurde um 08.20 Uhr ein Handwerkerfahrzeug in der Moorstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass ein 43-jähriger Friesoyther und ein 57-jähriger Werlter keine Mund-Nasen-Bedeckung im Fahrzeug trugen. Gegen sie wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sedelsberg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 26. Oktober 2020, kam es um 07.45 Uhr an der Einmündung der Hauptstraße zur Kaplan-Meyer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland wollte von der Hauptstraße nach links in die Kaplan-Meyer-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 21-jährige Fahrradfahrerin aus dem Saterland, die auf dem Radweg der Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 21-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

