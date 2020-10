Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 25. Oktober 2020, gegen 19.45 Uhr, kam es in der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Menslage befuhr die Diepholzer Straße, als dieser von der Straße abkam und in einem Graben zum Stehen kam. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Ein Strafverfahren wurde gegen den 48-Jährigen eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 25. Oktober 2020, gegen 20:45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld mit ihrem Pkw und zwei Insassen die Steinfelder Straße in Fahrtrichtung Damme. In einer Linkskurve verlor die Pkw-Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und touchierte eine Leitplanke. Die Pkw-Fahrerin und eine 19-jährige Mitfahrerin aus Holdorf wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Holdorf - Diebstahl eines Kühlaufliegers

Zwischen Donnerstag, 22. Oktober 2020, 21.30 Uhr, und Freitag, 23. Oktober 2020, 17.00 Uhr, kam es in der Straße Fallenriede auf einem Firmengelände zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten einen dort abgestellten weißen Kühlauflieger des Herstellers Schmitz Cargobull mit dem amtlichen Kennzeichen VEC-DW 820. Zudem wurden von einer Sattelzugmaschine, welche neben dem entwendeten Auflieger stand, Kabel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Damme - Einbruchdiebstahl

Zwischen Donnerstag, 22. Oktober 2020, 21.00 Uhr, und Freitag, 23. Oktober 20202, 06.00 Uhr, kam es in der Lehmdener Straße zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer verschlossenen Scheune und entwendeten aus dieser eine Werkzeugkiste sowie weitere Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Vechta- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 25. Oktober 2020, gegen 22.31 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 60-jährigen LKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg), welcher zuvor die Petersburger Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der 60-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Dem LKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 25. Oktober 2020, gegen 20.17 Uhr, kam es in der Hauptstraße auf einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund einer nicht angezogenen Handbremse rollte ein Transporter rückwärts gegen einen PKW. Bei dem Versuch den rollenden Transporter aufzuhalten, verletzte sich ein 20-jähriger Fußgänger aus Goldenstedt leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Vechta- Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Zwischen Freitag, 23. Oktober 2020, 17.00 Uhr, und Samstag, 24. Oktober 2020, 16.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, das vordere Kennzeichenschild (VEC-OM 600) eines Pkw des Herstellers Mercedes, indem sie dieses samt Halterung abschraubten. Der genaue Tatort kann nicht bestimmt werden, da das Fahrzeug im genannten Zeitraum an verschiedenen Stellen abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Goldenstedt- Verkehrsunfall

Am Freitag, 23. Oktober 2020, 18.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Goldenstedt und beabsichtigte nach links in die Einer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Pkw eines 53-jährigen aus Dötlingen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 23. Oktober 2020, 14.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, auf einem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Gutenbergstraße in Vechta, auf unbekannte Art und Weise, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke "VW, Golf 7". Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Donnerstag, 08. Oktober 2020, 10.30 Uhr, und Donnerstag, 15. Oktober 2020, 16.00 Uhr, kam es in der Vechtaer Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete die Kennzeichen VEC-LT 11 von einem grauen Dacia Lodgy. Der PKW war auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell