Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bühren- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 25. Oktober 2020, gegen 12.15 Uhr, kam es in der Straße Repker Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein anfangs unbekannter PKW-Fahrer befuhr den Repker Damm, als dieser alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit dem PKW von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Mithilfe einer Zeugin konnten Polizeibeamte an einer Anschrift in Bühren den PKW sowie einen 45-Jährigen aus Bühren, welcher gegenwärtig im Verdacht steht, den PKW gefahren zu haben, feststellen. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 45-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 45-Jährige unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

