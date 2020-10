Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 26. Oktober 2020, kam es um 11.40 Uhr auf der Soestenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg fuhr vom Radweg aus auf die Soestenstraße. Hierbei übersah er einen 60-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel, der bereits auf der Soestenstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Am Montag, 26. Oktober 2020, kam es um 16.00 Uhr am Kreisverkehr an der Emsteker Straße und Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 15-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg, der den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Jugendliche leicht verletzt worden ist. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Mann in Wohnung überfallen

Am Montag, 26. Oktober 2020, kam es gegen 20.50 Uhr an der Bether Straße zu einem Raubüberfall. Zwei bislang unbekannte Täter klingelten am Abend am Wohnhaus eines 61-jährigen Cloppenburgers. Als dieser die Tür öffnete, drängten sie den Mann in das Haus und schlugen ihn zu Boden. Im weiteren Tatverlauf wurde er gefesselt. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist bislang noch nicht bekannt. Nachdem die Täter das Wohnhaus verließen, konnte der 61-Jährige sich zu Nachbarn begeben, die Hilfe riefen. Der Mann wurde leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor oder während der Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-1860-0 zu melden.

