POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cappeln- Einbruch auf Firmengelände

Zwischen Montag, den 26.Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, den 27.Oktober 2020, um 05.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände an der Straße "In der Riede". In mehreren Betriebshallen wurden aus dort abgestellten LKW diverse Gegenstände entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel.: 04478 958600) entgegen.

