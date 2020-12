Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Öffentlichkeitsfahndung: Gestohlene Karte am Geldautomat eingesetzt

WarburgWarburg (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Höxter nach einem unbekannten Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in Warburg Bargeld abheben wollte.

Die Tat ereignete sich bereits am 5. März, nun hat das Amtsgericht die Fotos aus der Überwachungskamera für eine öffentliche Fahndung freigegeben. Eine 73-jährige Frau befand sich am Donnerstag, 5. März 2020, gegen 13:30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter Warburg, Papenheimer Straße. Während des Einkaufes wurde ihr unbemerkt das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet.

Der Tatverdächtige versuchte anschließend, mit der erlangten EC-Karte Bargeld am Geldautomaten der Vereinigten Volksbank an der Hauptstraße in Warburg abzuheben, was jedoch misslang. Von dem Abhebeversuch gibt es Aufzeichnungen. Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen?

Die Fahndungsfotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgender Adresse einzusehen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/warburg-taschendiebstahl-computerbetrug.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell