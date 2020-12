Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Blitzer in Borgentreich mit Lack besprüht - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

BorgentreichBorgentreich (ots)

Die Scheiben der Kameras der Geschwindigkeitsmessanlagen auf der B 241 bei Borgentreich, Abfahrt Bühne, wurden mit schwarzer und grauer Lackfarbe besprüht. An den beiden Blitzern in Fahrtrichtung Warburg und in Fahrtrichtung Beverungen und auch an einer Leitplanke entstand dadurch ein Sachschaden. Der Unbekannte beging die Straftat im Zeitraum von Samstag, 12. Dezember, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 13. Dezember, 09:00 Uhr. Die Polizei Höxter ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, Telefon 05271/962-0. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell