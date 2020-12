Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Reifen zerstochen Brakel, Am Thy

Warburger Straße, Freitag, 11.12.2020, 19.00 Uhr bis Samstag, 12.12.2020, 13.00 Uhr

BrakelBrakel (ots)

In der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr bis Samstag , 13:00 Uhr wurden in der Brakeler Innenstadt, im Bereich der Straße Am Thy und Warburger Straße die Reifen von 4 Fahrzeugen beschädigt. An einem weißen Seat, einem weißen Mercedes, einem schwarzen BMW sowie einem schwarzen Opel haben bisher unbekannte Täter jeweils mindestens einen Reifen zerstochen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Höxter unter Tel.: 05271-9620 zu melden.

