Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Die Polizei sucht Eigentümer eines Mountainbikes

HöxterHöxter (ots)

Die Polizei Höxter sucht den rechtmäßigen Besitzer eines Fahrrades. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Releigh in den Farben schwarz/orange. Es wurde in Höxter aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Wer Angaben zu dem Eigentümer dieses Rades machen kann, sollte sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /ell

