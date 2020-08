Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahren unter Alkoholeinfluss, Führerschein weg

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 15.08.2020, gegen 02:30 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim den Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle. Nachdem dieser in der Eichstraße in Bad Dürkheim zwecks Durchführung der Kontrolle angehalten hatte, konnte unverzüglich Alkoholgeruch bei dem 30-jährigen Autofahrer wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde eingezogen.

