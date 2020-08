Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim a. d. Weinstr.)- Gestürzter Fahrradfahrer/Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 14.08.2020, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer die Waldstraße in Wachenheim an der Weinstraße und kam aus nicht bekannten Gründen zu Sturz. Bei Eintreffen der Polizei war der Radfahrer nicht ansprechbar. Dieser war zuvor mit dem Kopf auf einer Bordsteinkante aufgeschlagen und hatte sich hierdurch nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Vor Ort betreuten bereits mehrere Ersthelfer den Gestürzten, unter ihnen eine zufällig anwesende Ärztin und ein Rettungssanitäter. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Radfahrers. Er wurde zwecks medizinischer Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

