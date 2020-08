Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sperrung der Eistalstraße aufgrund Überflutung durch Starkregen

Mertesheim (ots)

Wegen des Starkregens am Freitag, 14.08.2020 gegen 16:30 Uhr löste sich an mehreren Stellen neben der L 395 das Erdreich und rutschte auf die Fahrbahn. Aufgrund der erheblichen Schlamm- und Wassermassen war der Fahrstreifen in Richtung Ebertsheim nicht mehr befahrbar und die L395 musste ab Asselheim einseitig für ca. 1 Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehren Obrigheim und Mertesheim (4 Fahrzeuge und 20 Mann) sowie die Straßenmeisterei (4 Fahrzeuge) unterbanden weitere Überflutungen und reinigten die Fahrbahn. Die L 395 wurde um 17:55 Uhr wieder komplett freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



