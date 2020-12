Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung durch Graffiti in Bad Driburg - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bad DriburgBad Driburg (ots)

In Bad Driburg brachten Unbekannte mehrere Graffiti an - die Kriminalpolizei ermittelt. In der Innenstadt von Bad Driburg wurden am Samstagmorgen, 12. Dezember, im rückwärtigen Bereich eines Gebäudes der Prälat-Zimmermann-Straße blaue Schriftzüge an zwei Fallrohren und zwei Verteilerkästen festgestellt. Weiterhin wurde im rückwärtigen Bereich eines Gebäudes der Lange Straße eine Tür mit ähnlichen Farbschmierereien versehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Freitag, 11. Dezember, auf Samstag, 12. Dezember, Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden, Telefon 05271/962-0. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell