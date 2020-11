Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen StuttgartBundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am vergangenen Sonntagabend (15.11.20) konnte die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart einen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Der Mann war zuvor mit dem Flugzeug aus Istanbul in Stuttgart gelandet, als sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle herausstellte, dass gegen den 30-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Baden-Baden vorliegt. Dem Mann wird zur Last gelegt, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Nach der vorläufigen Festnahme ordnete der Haftrichter die Untersuchungshaft an und der Beschuldigte wurde in das nächstgelegene Gefängnis eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Andreas Schürle

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de

https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell