Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizisten nehmen zwei Gesuchte am Flughafen Stuttgart fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Insgesamt zwei Haftbefehle konnten Beamte der Bundespolizei am gestrigen Sonntag (11.10.20) am Flughafen Stuttgart vollstrecken. Ein 48-Jähriger landete am frühen Morgen mit einem Flieger aus Ankara. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung vorliegt. Ebenfalls gesucht wurde ein 20-Jähriger, der in den frühen Abendstunden von Antalya nach Stuttgart geflogen war. Der junge Mann war im vergangenen Jahr wegen räuberischer Erpressung verurteilt worden. Beide Männer wurden noch am gleichen Tag in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

