Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Verurteilter Betrüger festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart haben am heutigen Freitagmorgen (02.10.2020) einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen. Der junge Mann war im vergangenen Jahr wegen Betruges in drei Fällen verurteilt worden. Da er die noch offene Geldstrafe in Höhe von 2.700 EUR nicht zahlen konnte, muss er nun die verhängte 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

