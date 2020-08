Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Festnahme am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am gestrigen Donnerstagmorgen (13.08.2020) am Flughafen Stuttgart einen gesuchten 19-Jährigen festnehmen. Gegen den jungen Mann besteht der dringende Tatverdacht des Diebstahls in drei Fällen sowie der Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Nach einer richterlichen Bestätigung wurde der 19-Jährige in Untersuchungshaft genommen.

