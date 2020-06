Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Freund zahlt Geldstrafe - 40-Jähriger muss Ersatzfreiheitsstrafe nicht antreten

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Dank der Hilfe eines guten Freundes konnte ein 40-Jähriger, der am gestrigen Donnerstagmittag (18.06.20) in Stuttgart gelandet war, einer 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in letzter Sekunde entgehen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei stellten Beamte der Bundespolizei fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Betruges vorliegt. Hiernach war er im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 15,00 EUR, insgesamt also 1.800 EUR verurteilt worden. Da er sich nicht in der Lage sah die Strafe zu bezahlen, kontaktierte er seinen Freund, der das Geld für ihn auslegte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell