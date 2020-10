Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizisten nehmen 38-jährigen Gesuchten am Flughafen Stuttgart fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Mit zwei Haftbefehlen wurde ein 38-jähriger türkischer Staatsangehöriger gesucht, der am gestrigen Donnerstagnachmittag (01.10.20) am Flughafen Stuttgart gelandet war. Der Mann kam mit einem Flugzeug aus Istanbul/Türkei. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass der 38-Jährige aufgrund einer Verurteilung wegen versuchten erpresserischen Menschenraubs noch eine Restfreiheitsstrafe von 505 Tagen zu verbüßen hat. Ebenfalls liegt gegen den Festgenommenen ein von der Staatsanwaltschaft Ellwangen erwirkter Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen vor. Der Mann wurde noch am gestrigen Abend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

