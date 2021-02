Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahren unter Alkoholeinfluss

Rheine (ots)

Ein Zeuge hat am Freitag (05.02.) gegen 19.20 Uhr die Polizei informiert, weil ein Mann mit seinem Auto zum Supermarkt Lidl an der Elter Straße gefahren sei und unter Alkoholeinfluss stehe. Die Beamten trafen den 51-jährigen Mann aus Hillesheim (Eifel) in seinem Fahrzeug sitzend auf dem Parkplatz des Supermarktes an. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell