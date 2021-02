Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Realschulcontainer

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (05.02.), 18.00 Uhr, und Sonntag (07.02.), 11.00 Uhr, in Schulcontainer an der Lortzingstraße eingestiegen. Die Täter warfen die Scheibe eines Containers an der Realschule ein und durchsuchten die Klassenräume, die sich in dem Container befinden. Die Täter entwendeten zwei Computer und zwei Fernseher. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell