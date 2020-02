Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Korrektur: Jugendlicher verletzt Polizeibeamte

Kaiserslautern (ots)

Ein 17-Jähriger verletzte am Dienstag in der Europaallee zwei Polizeibeamte. Gegen den Jugendlichen bestand ein Haftbefehl. Er sollte in einer Arrestanstalt untergebracht werden. Die Polizei fahndete nach ihm. Am Abend erkannten Beamte den 17-Jährigen in einem Schnellrestaurant, weshalb der Gesuchte versuchte zu flüchten. Die Polizisten hielten den Jugendlichen fest. Der 17-Jährige attackierte die Einsatzkräfte und verletzte sie. Die Polizisten überwältigten den Mann. Die verletzten Beamten waren nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig. Der ebenfalls leicht verletzte Angreifer wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt. Den 17-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell