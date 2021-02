Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchdiebstahl

Steinfurt (ots)

Die Polizei ist am Samstag (06.02.) gegen 13.30 Uhr über einen Einbruchdiebstahl in eine Wohnung informiert worden. Die Wohnung befindet sich in einem Wohnkomplex an der Bodelschwinghstraße. Unbekannte Täter hebelten am Samstag (06.02.) in der Zeit zwischen 10.00 Uhr 12.45 Uhr die Wohnungstür im ersten Stock des Wohnkomplexes auf. Danach durchsuchte der Täter mehrere Schränke in der Wohnung. Aus einem entwendete er eine Handtasche, in der sich neben etwas Bargeld auch persönliche Karten des Opfers befanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich der Bodelschwinghstraße am Samstag auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, 05481/9337-4515

