Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Fahrzeug schleuderte und kippte zur Seite

Ein 21-jähirger Fahrer eines Ford Fiestas befuhr am Mittwoch gegen 23 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Rielingshausen und Kirchberg. Auf der winterglatten Straße geriet sein Auto außer Kontrolle sodass es über die Fahrbahn schleuderte. Dabei kippte das Auto zur Seite und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Zum Unfallgeschehen war sowohl die örtliche Feuerwehr als auch der Rettungsdienst im Einsatz. Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Backnang: Winterbedingte Unfälle

Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 17.40 Uhr die Straße Hasenhälde und geriet auf der winterglatten Gefällstrecke ins Rutschen, vermutlich auch weil auf ihrem Auto keine Winterreifen montiert waren. Sie stieß im weiteren Verlauf mit einem entgegengekommenen VW Up zusammen. Die beiden Autofahrerinnen blieben hierbei unverletzt. An ihren Autos, die beide abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Auf der K 1897 zwischen Backnang und Steinbach hatte sich gegen 15.20 Uhr ein weiterer Unfall ereignet. Eine 55-jährige Corsa-Lenkerin verlor in einer Kurve die Kontrolle und rutschte gegen eine Leitplanke. Bei dem Aufprall zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Am Auto und Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Gegen 16 Uhr wurde eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Eine 50-jährige Fahrerin eines VW Sharan befuhr die Plattenwaldallee und konnte auf der rutschigen Straße nicht mehr anhalten, als vor ihr eine Autofahrerin wegen einer dortigen Baustelle anhielt. Die 57-jährige Fahrerin des Pkw BMW wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf 5000 Euro.

Kernen im Remstal: Glätteunfall

Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Transporters bog am Mittwoch gegen 16.35 Uhr in die Klosterstraße ein und verlor auf der schneebedeckten Straße und nicht ordnungsgemäßer Bereifung die Kontrolle. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Es entstand über 1000 Euro Sachschaden.

Alfdorf: Vorrang missachtet

Ein 70-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Vivaro bog am Mittwoch gegen 13.45 Uhr von der Gmünder Straße nach links in den Strutweg ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegengekommenen Mercedes-Fahrerin. Dies 27-jährige Autofahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletz und wurde vom Rettungsdienst in eine Ambulanz verbracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Korb: Glättebedingter Verkehrsunfall

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer bemerkte am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr beim Befahren der Südstraße zu spät, dass der vor ihm fahrende 29 Jahre alte Lkw-Fahrer auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte und daher abbremsen musste. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er mit seinem BMW ins Schleudern und rutschte gegen den Lkw sowie einen dortigen Zaun. Der Gesamtsachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Berglen: Glätteunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße 1874 zwischen Birkenweißbuch und Streich. Ein 27 Jahre alter Fiat-Fahrer kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer 29-jähriger Audi-Fahrerin, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, kollidierte. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell