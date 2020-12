Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Kinder warfen Flasche von einer Brücke

MoersMoers (ots)

Diese Geschichte hätte auch anders ausgehen können:

Ein 19-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag gemeinsam mit einem Freund in dessen Auto die Venloer Straße in Richtung Filder Straße. Vor ihnen fuhr ein Linienbus ohne Fahrgäste mit der Aufschrift "Dienstfahrt".

Im Bereich der Fußgängerbrücke "Zur alten Wassermühle" sahen sie ca. sechs Jugendliche. Als der Bus unter der Brücke hindurchfuhr, warf ein Junge eine gefüllte 0,5 Liter Petflasche auf den Bus. Die Flasche schlug auf das Dach des Busses auf und zerplatzte.

Ein entgegenkommender LKW betätigte die Lichthupe, um auf das Geschehen aufmerksam zu machen.

Nachdem sich die Beiden von ihrem Schreck erholt hatten, hielten sie ihr Auto an und teilten sich auf. Einer setzte dem Jungen nach, der eine auffällige rote Jacke trug und augenscheinlich die Flasche geworfen hatte. Der andere rief die Polizei.

Den Jungen konnte der Zeuge an der Helmholtzstraße fassen und übergab ihn der Polizei. Es handelt sich dabei um ein 13-jähriges Kind, das die Namen der übrigen Begleiter nicht nennen wollte und behauptete, nicht der Flaschenwerfer gewesen zu sein.

Es wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort. Anscheinend hatte er von dem Wurf nichts bemerkt. Die Polizei in Moers bittet dennoch den Fahrer, der zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr auf dieser Strecke unterwegs war, sich unter der Telefonnummer 02841-171-0, zu melden.

Unser Appell an alle Eltern:

Machen Sie Ihren Kindern klar, wie gefährlich es für Andere sein kann, wenn Gegenstände von einer Brücke geworfen werden! Autofahrer können sich erschrecken, womöglich in den Gegenverkehr fahren! Menschen können sich dadurch schwer verletzen!

Kinder sollten wissen, dass sie mit einem solchen Verhalten schlimme Folgen auslösen können!

