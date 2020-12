Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Täter stehlen Bargeld aus Wohnung

RheinbergRheinberg (ots)

Bargeld haben Unbekannte aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ahornstraße in Rheinberg gestohlen. Die Täter brachen die Wohnung am Mittwoch zwischen 7.00 Uhr und 12.00 Uhr auf.

Zeugen, die in dieser Zeit etwas Auffälliges beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 02843 / 9276-0 bei der Polizei Rheinberg melden.

